{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информация об угрозе взрыва в институте им. Склифосовского в Москве не подтвердилась

Экстренные службы не нашли в здании опасных для жизни предметов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского на Большой Сухаревской площади в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сообщение о минировании поступило в институт им. Склифосовского. На место прибыли представители экстренных служб и провели проверку всех помещений здания. Опасных для жизни предметов обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пять человек пострадали в массовом ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье
Один автомобиль в результате происшествия загорелся
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС