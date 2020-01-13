Информация об угрозе взрыва в институте им. Склифосовского в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Васильевича Склифосовского на Большой Сухаревской площади в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сообщение о минировании поступило в институт им. Склифосовского. На место прибыли представители экстренных служб и провели проверку всех помещений здания. Опасных для жизни предметов обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в Москве началась 28 ноября. Специалисты экстренных служб проверили из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов более 5 тыс. объектов, в связи с чем были эвакуированы почти 500 тыс. человек. Все угрозы оказались ложными.