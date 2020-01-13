Пять человек пострадали в массовом ДТП на Новорижском шоссе в Подмосковье

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ДТП с участием четырех машин произошло на Новорижском шоссе в Подмосковье, в результате пострадали пять человек. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"На 31 км автодороги М-9 "Балтия" (Московская область), по предварительной информации, произошло столкновение четырех легковых автомобилей, двигавшихся в сторону Московской области, один из них впоследствии загорелся. В результате ДТП пять человек получили телесные повреждения", - сказали в пресс-службе.

По информации подмосковной полиции, движение в районе аварии затруднено. На месте работают инспекторы ДПС, устанавливаются причины происшествия.