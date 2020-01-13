Землетрясение магнитудой 5,0 произошло рядом с Токио

ТОКИО, 13 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло утром во вторник (понедельник по времени мск) в восточной части основного японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился недалеко от Токио - в соседней префектуре Ибараки. Очаг залегал на глубине около 50 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили также жители префектур Тотиги, Тиба и Фукусима.