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В Колорадо мужчина ранил ножом восьмерых человек

По данным полиции, злоумышленник нападал на людей в трех различных местах и был задержан самими пострадавшими

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. В США мужчина ранил холодным оружием в понедельник восьмерых человек в штате Колорадо и был схвачен. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции города Колорадо-Спрингс.

По ее данным, злоумышленник нападал на людей в трех различных местах и был задержан самими пострадавшими. "Мужчина взят под стражу и больше не представляет опасности для общества. Восемь пострадавших доставлены в больницы для оказания медицинской помощи в связи с ранами, нанесенными острым режущим предметом", - информировали органы правопорядка.

"Нападения, как представляется, были совершены без какой-либо системы, данных о том, что подозреваемый и его жертвы были знакомы, не имеется", - добавили в полиции. Там пообещали опубликовать имя и фамилию, а также фотографию нападавшего позднее и в зависимости от хода расследования.

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