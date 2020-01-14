Два человека погибли при пожаре в частном доме на Ставрополье

ТАСС, 14 января. Пятилетний ребенок оставил на печи игрушку, которая загорелась и стала причиной пожара в частном жилом доме в городе Георгиевске Ставропольского края. В результате происшествия два члена семьи погибли, еще один пострадал. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ по Ставропольскому краю.

"В результате пожара два человека погибли (по предварительным данным, отец ребенка и его знакомая), еще одна женщина (предположительно, бабушка мальчика) получила ожоги", - говорится в сообщении.

ЧП произошло 13 января. Уточняется, что ребенок не пострадал, в момент пожара он был на улице.

Следователи проводят проверку. Специалисты осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.