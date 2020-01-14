В Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня из-за лесных пожаров

ТАСС, 14 января. Уровень загрязнения воздуха в Мельбурне достиг опасного уровня из-за масштабных лесных пожаров. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация ABC .

"Если вы можете уйти, вы должны уйти". В Австралии продолжается эвакуация из-за пожаров

По ее данным, из-за чрезвычайного уровня загрязнения воздуха в Мельбурне не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение квалификационных матчей. Кроме того, жителям Мельбурна рекомендуется не покидать дома без особой надобности, а также не открывать окна. Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах из-за плохой видимости и не пользоваться кондиционером.

Телерадиокорпорация сообщает со ссылкой на данные мониторинга качества воздуха, что уровень загрязнения в нескольких районах Мельбурна превысил показатели некоторых городов с наиболее низким качеством воздуха.