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Лесные пожары в Австралии

В Мельбурне загрязнение воздуха достигло опасного уровня из-за лесных пожаров

Местным жителям рекомендуется не покидать дома без особой надобности

ТАСС, 14 января. Уровень загрязнения воздуха в Мельбурне достиг опасного уровня из-за масштабных лесных пожаров. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация ABC.

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По ее данным, из-за чрезвычайного уровня загрязнения воздуха в Мельбурне не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение квалификационных матчей. Кроме того, жителям Мельбурна рекомендуется не покидать дома без особой надобности, а также не открывать окна. Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах из-за плохой видимости и не пользоваться кондиционером.

Телерадиокорпорация сообщает со ссылкой на данные мониторинга качества воздуха, что уровень загрязнения в нескольких районах Мельбурна превысил показатели некоторых городов с наиболее низким качеством воздуха.

 

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АвстралияЛесные пожары в Австралии
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