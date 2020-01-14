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Командира самолета в Якутии оштрафовали на 100 тыс. рублей за аварийную посадку

В результате инцидента у самолета были повреждены авиашины и колеса

ТАСС, 14 января. Суд в Якутске признал виновным и оштрафовал на 100 тыс. рублей командира самолета, который совершил аварийную посадку и повредил авиашины и колеса воздушного судна. Об этом во вторник сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось 15 мая 2019 года, когда командир самолета рейса Нюрба - Якутск с 29 пассажирами на борту перелетел зону посадки на 1,5 км и нажал педали тормоза основных стоек шасси. Это привело к торможению и разрыву шин с повреждением двух колес.

"Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении командира воздушного судна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"). Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в момент происшествия командир воздушного судна нарушил требования должностных инструкций и федеральные авиационные правила. Авиакомпании "Якутия" причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.

Теги
РоссияЯкутия
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