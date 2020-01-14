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СМИ: в Китае шесть человек погибли при падении автобуса в дыру на проезжей части

Еще 16 пассажиров пострадали, причина происшествия выясняется

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Шесть человек погибли, 16 пострадали в результате внезапного проседания проезжей части и падения рейсового автобуса в образовавшуюся в этом месте дыру в городе Синине на северо-западе Китая. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

Ранее информационный портал SINA сообщал, что в ходе ЧП пострадали 13 человек, двое числились пропавшими без вести.

Авария произошла в понедельник в 17:36 по местному времени (12:36 мск). На месте продолжают работать спасатели. Все пострадавшие находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Причина происшествия выясняется, ведется следствие.

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Китай
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