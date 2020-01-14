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В Хабаровске устранили аварию, из-за которой нарушилось теплоснабжение в 1,7 тыс. домов

Теплоснабжение из-за инцидента также нарушалось в детских садах и школах

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Ремонтные бригады устранили аварию, из-за которой снизилась температура в 1,7 тыс. многоквартирных и частных домов в Хабаровске, а также в школах и детских садах. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

На территории ТЭЦ-1, которая обеспечивает подачу теплоносителя в несколько районов Хабаровска, накануне вечером произошел порыв на коллекторе подающей магистрали. Было нарушено теплоснабжение 1,7 тыс. домов и 92 детских садов и школ.

"Работы на коллекторе на ТЭЦ-1 завершены, ведется повышение уровня давления в системе. Теплоноситель подается всем потребителям по штатной схеме. В настоящий момент управляющими компаниями и службами ЖКХ отрабатываются адресные заявки по отдельным жилым домам и квартирам", - говорится в сообщении.

Дома от отопления не отключались. В сообщении отмечается, что теплоноситель не сливался, в трубопроводе понизили давление. Размораживания системы не допущено. Как сообщала пресс-служба "Дальневосточной генерирующей компании", в некоторых домах температура снизилась до плюс 19 градусов, в школах и садах - до плюс 21-23 градусов.

Теги
РоссияХабаровский край
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