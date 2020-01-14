В Тульской области изъяли 10 тыс. единиц контрафактного тонизирующего напитка

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В Тульской области остановили крупное производство контрафактного тонизирующего напитка. Как сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк, правоохранители обнаружили и изъяли там более 10 тыс. единиц готовой продукции.

"Пресечено производство контрафактной пищевой продукции с незаконным использованием товарного знака известного мирового производителя. Установлено, что контрафакт производили на территории Тульской области в переоборудованных складских помещениях с использованием специальных станков в антисанитарных условиях", - сказала представитель МВД.

По ее словам, на подпольном производстве трудились пятеро граждан одного из среднеазиатских государств, которые незаконно находились на территории России. Судом принято решение об их выдворении за пределы страны.

Полиция возбудила уголовное дело. "В ходе обыска обнаружены две линии полного цикла. Изъято более 10 тыс. единиц готовой продукции, а также фурнитура для ее изготовления", - уточнила представитель МВД.