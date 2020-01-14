В Кемерове произошло массовое ДТП

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Авария с участием семи автомобилей произошла утром во вторник на оживленной транспортной развязке в Кемерове, из-за чего в городе возникли 9-балльные пробки. Во время гололеда один из автомобилистов не справился с управлением, сообщил ТАСС начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса Андрей Ляльков.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и совершил столкновение с тремя попутно движущимися автомобилями, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с тремя автомобилями, которые двигались во встречном направлении. Погибших и тяжело пострадавших нет", - сказал Ляльков.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса, в результате массового ДТП пострадали четыре человека. "Все четверо доставлены в медучреждение в состоянии средней степени тяжести", - сказал представитель пресс-службы.

Авария произошла на улице Терешковой на подъезде к Кузбасскому мосту, который связывает лево- и правобережную части города. По факту ДТП проводится административное расследование. На месте работают инспекторы ГИБДД, они регулируют движение транспорта.