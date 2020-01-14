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СМИ: прокуратура Японии предъявила новое обвинение депутату парламента в получении взяток

По данным следствия, общая предполагаемая сумма взяток составляет более $63,6 тыс.

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Токийская прокуратура предъявила во вторник новое обвинение депутату парламента от правящей Либерально-демократической партии Цукасе Акимото, который 25 декабря был арестован по подозрению в получении взятки от китайского игорного бизнеса. Как сообщило национальное общественное телевидение, следствие полагает, что ему удалось установить новые факты получения взяток депутатом.

По данным следствия на момент ареста, депутат получил 3 млн иен (около $27,5 тыс.). Теперь общая предполагаемая сумма взяток составляет 7 млн иен (более $63,6 тыс.). Они были получены как наличными, так и в виде незаконных услуг - например, бесплатным предоставлением бизнес-джета для полета в Макао, а также оплатой расходов на путешествия.

Цукаса Акимото неоднократно занимал посты парламентского заместителя ряда министров, был ответственным за вопрос о внедрении в Японии казино, которые до недавнего времени были в стране запрещены. Следствие зафиксировало его контакты с одной из китайских компаний, специализирующихся на игорном бизнесе. Она проявляет активный интерес к участию в создании в Японии казино, которые могли бы действовать в рамках вновь создающихся крупных курортов.

По данным прокуратуры, представители этой компании без декларирования завозили в Японию наличные средства в размере многих десятков тысяч долларов. Следствие подозревает, что эти деньги были переданы депутату в виде взяток. В связи с этим делом арестованы также трое сотрудников китайской компании, пытавшейся получить лицензию на создание казино в Японии.

Сам Акимото категорически отрицает все подозрения. Это первый арест действующего депутата парламента страны с 2010 года.

Закон о легализации игорных зон был принят в Японии в декабре 2016 года. Постепенно его предполагается дополнять документами, уточняющими порядок работы таких заведений. Ранее азартные игры в Японии были запрещены, за исключением тотализатора на скачках, велосипедных гонках и состязаниях на моторных лодках, доходы от которых частично идут на благотворительность.

Теги
Япония
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