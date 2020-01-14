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Лайнер из Красноярска в Москву приземлился в Перми из-за ухудшения здоровья пассажира

Пассажира госпитализировали

ТАСС, 14 января. Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за недомогания пассажира, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

"Сегодня утром в Перми совершил вынужденную посадку самолет S7 Airlines, летевший из Красноярска в Москву. Пассажир почувствовал себя плохо из-за низкого давления", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, борт приземлился в 07:33 (05:33 мск), мужчине незамедлительно оказали медицинскую помощь, после чего его госпитализировали. В 08:42 (06:42 мск) воздушное судно вылетело к месту назначения.

Теги
РоссияПермский край
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