Лайнер из Красноярска в Москву приземлился в Перми из-за ухудшения здоровья пассажира

ТАСС, 14 января. Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми из-за недомогания пассажира, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

"Сегодня утром в Перми совершил вынужденную посадку самолет S7 Airlines, летевший из Красноярска в Москву. Пассажир почувствовал себя плохо из-за низкого давления", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, борт приземлился в 07:33 (05:33 мск), мужчине незамедлительно оказали медицинскую помощь, после чего его госпитализировали. В 08:42 (06:42 мск) воздушное судно вылетело к месту назначения.