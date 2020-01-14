В Волгограде пресекли канал сбыта крупной партии тяжелых наркотиков

ВОЛГОГРАД, 14 января. /ТАСС/. Двух волгоградцев задержали с поличным по подозрению в сбыте сильнодействующих наркотиков. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" с поличным задержали двух волгоградцев, подозреваемых в сбыте сильнодействующих наркотиков. Оба подозреваемых - 26-летние неработающие жители Кировского и Советского районов - сознались в содеянном, возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

В момент задержания и в ходе осмотра квартиры одного из задержанных, в которой он проживал вместе с супругой и малолетним ребенком, оперативники обнаружили и изъяли более 3,6 кг мефедрона, 300 гр гашиша и 600 гр различных психотропных веществ (ЛСД, экстази). Часть наркотиков уже была расфасована и приготовлена для сбыта. Установлено, что оба подозреваемых на протяжении года выполняли функции как расфасовщиков, так и закладчиков оптовых и мелких партий наркотических средств на территории Советского и Кировского районов Волгограда.

Кроме того, был задержан и курьер - 32-летний волгоградец, который делал тайники-закладки мелких партий сильнодействующих наркотических средств, добавили в ведомстве.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенные в особо крупном размере). Санкция предусматривает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Задержанные арестованы", - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.