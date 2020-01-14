СМИ: на обувной фабрике в Нью-Дели произошел пожар

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере 26 пожарных расчетов прибыло для борьбы с пожаром, который вспыхнул во вторник утром на обувной фабрике в Нью-Дели. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало. Пожарные пытаются локализовать очаг возгорания.

Это уже не первый подобный инцидент за последнее время в индийской столице. 9 января один человек погиб во время пожара на предприятии по производству бумаги, 2 января один человек погиб и еще не менее 18 получили ожоги и травмы при пожаре в здании одной из фабрик, 23 декабря девять человек погибли, еще 10 серьезно пострадали в результате возгорания на складе одежды. Самый крупный в Нью-Дели пожар текущей зимой произошел 8 декабря в здании фабрики в районе Анадж-Манди. Тогда погибли 43 человека, еще 16 получили ожоги и травмы.

В индийской столице установилась необычно холодная погода, как считают пожарные, причиной возгораний часто становится разведение костров рабочими, а также использование ими кустарных или самодельных обогревательных электроприборов.