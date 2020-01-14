{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Директор стройфирмы признала дачу взятки бывшему мэру Оренбурга Арапову

Ранее Елена Киселева находилась в розыске, она сделала явку с повинной
Евгений Арапов (в центре) Алена Гниденко/ТАСС
Описание
Евгений Арапов (в центре)
© Алена Гниденко/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Директор и учредитель строительной компании ООО "Статус" Елена Киселева, ранее объявленная в розыск по подозрению в даче взятки бывшему главе Оренбурга Евгению Арапову, сделала явку с повинной, раскаявшись в предоставлении чиновнику скидки при покупке квартиры для знакомой. Об этом во вторник в ходе судебного заседания сообщил государственный обвинитель Сергей Челышев.

Киселева в январе 2019 года в статусе подозреваемой была объявлена в розыск, официальных сообщений о прекращении в отношении нее преследования со стороны следствия не было.

На эту тему

"Протокол принятия устного заявления о преступлении от 12 апреля 2019 года, следователь принял устное заявление от Киселевой Елены Николаевны, в котором указывается, что "в конце августа 2016 года ко мне обратился глава Оренбурга Арапов с просьбой продать ему нежилое помещение, которое выбрала его супруга, Арапов просил оформить указанное помещение на знакомую его жены Пукало И. В., а также попросил сделать скидку и как можно больше дать отсрочку платежа <…> Я признаю, что таким образом я дала бывшему главе Оренбурга Арапову за общее покровительство деньги. В совершенном преступлении раскаиваюсь", - сказал он.

В материалах уголовного дела указывается, что цена одного квадратного метра составила 30 тыс. рублей, в то время как рыночная цена составляла 35 тыс. рублей. Площадь приобретенного таким образом помещения прокурор не указал, назвав лишь его стоимость - свыше 2,6 млн рублей.

После завершения заседания адвокат Арапова сообщил журналистам, что у стороны защиты есть данные, что аналогичные помещения Киселева продавала по цене 30 тыс. рублей за квадратный метр и другим покупателям. "Говорить о том, что была предоставлена какая-то скидка, преждевременно", - считает адвокат.

Уголовное дело экс-главы Оренбурга

Бывшего мэра Оренбурга Арапова обвиняют в получении взятки (три эпизода) и в создании юридического лица через подставных лиц. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, срок домашнего ареста завершился 8 июля 2019 года.

По версии следствия, с декабря 2011 года по июль 2012 года Арапов зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму, которую он использовал для сдачи в аренду объектов недвижимости. Это позволило ему получить прибыль в размере свыше 14 млн рублей.

В период с августа 2016 года по май 2018-го, как считает следствие, Арапов лично получил от своего заместителя Геннадия Борисова и двух руководителей строительных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму свыше 2,7 млн рублей. Взамен он должен был оказать покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. В частности, по данным следствия, Арапов и его заместитель Борисов получили от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова 600 тыс. рублей.

Теги
РоссияОренбургская область
Реклама на ТАСС
Фигурант дела о пытках в ярославской колонии рассказал, зачем велась видеосъемка истязаний
По словам экс-сотрудника ярославской колонии №1 Сергея Ефремова, видеосъемку пыток могли проводить для последующего отчета руководству
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС