Директор стройфирмы признала дачу взятки бывшему мэру Оренбурга Арапову

Киселева в январе 2019 года в статусе подозреваемой была объявлена в розыск, официальных сообщений о прекращении в отношении нее преследования со стороны следствия не было.

ОРЕНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Директор и учредитель строительной компании ООО "Статус" Елена Киселева, ранее объявленная в розыск по подозрению в даче взятки бывшему главе Оренбурга Евгению Арапову, сделала явку с повинной, раскаявшись в предоставлении чиновнику скидки при покупке квартиры для знакомой. Об этом во вторник в ходе судебного заседания сообщил государственный обвинитель Сергей Челышев.

"Протокол принятия устного заявления о преступлении от 12 апреля 2019 года, следователь принял устное заявление от Киселевой Елены Николаевны, в котором указывается, что "в конце августа 2016 года ко мне обратился глава Оренбурга Арапов с просьбой продать ему нежилое помещение, которое выбрала его супруга, Арапов просил оформить указанное помещение на знакомую его жены Пукало И. В., а также попросил сделать скидку и как можно больше дать отсрочку платежа <…> Я признаю, что таким образом я дала бывшему главе Оренбурга Арапову за общее покровительство деньги. В совершенном преступлении раскаиваюсь", - сказал он.

В материалах уголовного дела указывается, что цена одного квадратного метра составила 30 тыс. рублей, в то время как рыночная цена составляла 35 тыс. рублей. Площадь приобретенного таким образом помещения прокурор не указал, назвав лишь его стоимость - свыше 2,6 млн рублей.

После завершения заседания адвокат Арапова сообщил журналистам, что у стороны защиты есть данные, что аналогичные помещения Киселева продавала по цене 30 тыс. рублей за квадратный метр и другим покупателям. "Говорить о том, что была предоставлена какая-то скидка, преждевременно", - считает адвокат.

Уголовное дело экс-главы Оренбурга

Бывшего мэра Оренбурга Арапова обвиняют в получении взятки (три эпизода) и в создании юридического лица через подставных лиц. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, срок домашнего ареста завершился 8 июля 2019 года.

По версии следствия, с декабря 2011 года по июль 2012 года Арапов зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму, которую он использовал для сдачи в аренду объектов недвижимости. Это позволило ему получить прибыль в размере свыше 14 млн рублей.

В период с августа 2016 года по май 2018-го, как считает следствие, Арапов лично получил от своего заместителя Геннадия Борисова и двух руководителей строительных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму свыше 2,7 млн рублей. Взамен он должен был оказать покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. В частности, по данным следствия, Арапов и его заместитель Борисов получили от гендиректора компании "УКС-инвест" Александра Ершова 600 тыс. рублей.