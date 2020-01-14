В Красноярском крае охотник застрелил своего товарища

КРАСНОЯРСК, 14 января. В Абанском районе Красноярского края 48-летний охотник застрелил своего 37-летнего напарника, приняв его за зверя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Красноярец и двое местных жителей отправились на охоту. Перед этим они распределили места, на которых будут находиться во время загона зверя. Однако, 37-летний мужчина без предупреждения товарищей изменил свое местоположение, спрятавшись в чаще леса. Его 48-летний приятель, учитывая плохую видимость, принял его за силуэт зверя и выстрелил", - говорится в сообщении. Мужчина от полученной раны скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемый допрошен, он полностью признал свою вину.