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Число жертв ливней и снегопадов в Пакистане увеличилось до 41

Ранее агентство Синьхуа информировало о 26 погибших

ТАСС, 14 января. По меньшей мере 41 человек погиб из-за обильных ливней и снегопадов в Пакистане за последние двое суток. Об этом во вторник сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на экстренные службы.

Ранее агентство Синьхуа информировало о 26 погибших.

По данным телеканала, основной причиной гибели людей является обрушение крыш домов в результате сильного снегопада в провинции Белуджистан, также известно о смертельных случаях из-за мощных проливных дождей в провинциях Пенджаб и Синд.

Чрезвычайное положение было объявлено как минимум в семи районах Белуджистана, суровые погодные условия привели к перекрытию движения на многих шоссе провинции.

Согласно данным Департамента метеорологии Пакистана, охватившие горные районы страны затяжные ливни и снегопады могут продолжиться в течение ближайших нескольких дней.

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Пакистан
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