СМИ: неизвестный захватил заложницу в японском городе

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина захватил во вторник заложницу и забаррикадировался в одном из помещений транспортной компании в японском Идзумо на юго-западе главного острова страны Хонсю. Предположительно он вооружен ножом, сообщает телеканал NHK.

Прибывшие на место происшествия полицейские уговаривают мужчину сдаться, он требует привести к нему президента компании. О состоянии заложницы не сообщается.

Транспортная компания Ueda Cold занимается перевозкой рыбы, мяса и других свежих товаров. Она имеет в своем распоряжении 150 грузовых машин.