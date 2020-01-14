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СМИ: неизвестный захватил заложницу в японском городе

Предположительно он вооружен ножом

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина захватил во вторник заложницу и забаррикадировался в одном из помещений транспортной компании в японском Идзумо на юго-западе главного острова страны Хонсю. Предположительно он вооружен ножом, сообщает телеканал NHK.

Прибывшие на место происшествия полицейские уговаривают мужчину сдаться, он требует привести к нему президента компании. О состоянии заложницы не сообщается.

Транспортная компания Ueda Cold занимается перевозкой рыбы, мяса и других свежих товаров. Она имеет в своем распоряжении 150 грузовых машин.

Теги
Япония
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