Фигурант дела о пытках в ярославской колонии рассказал, зачем велась видеосъемка истязаний

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Обвиняемый по делу об избиении заключенного Евгения Макарова экс-сотрудник ярославской колонии №1 Сергей Ефремов на заседании суда предположил, что видеосъемка пыток велась для отчета руководству, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Предполагаю, съемки велись для отчета руководству", - сказал Ефремов, в ответ на вопрос прокурора, зачем велась съемка процесса пыток на видеорегистратор.
Как следует из данных допроса Сергея Ефремова, избиение заключенного Евгения Макарова происходило по указанию руководства. "По словам Ефремова, [бывший заместитель начальника ИК-1 Игит] Михайлов и [бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий] Николаев давали указание к применению физической силы к Макарову <...> "О том, что я сделал в отношении Макарова я сожалею, но это уже не исправить", - сказал прокурор Матвеев, зачитывая данные допроса Ефремова.
По словам прокурора, показания Ефремова способствовали сбору доказательной базы. Бывший заместитель начальника ИК-1 Игит Михайлов и бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев, также являются фигурантами дела об избиении заключенного Макарова и находятся под домашним арестом.
Ефремов обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения"). В ходе заседания он согласился с обвинением в свой адрес и заявил о раскаянии. Его дело было выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение со следствием.
Ефремов был арестован 25 июля 2018 года. 16 октября 2019 года Ярославский областной суд поместил его под домашний арест. В декабре прошлого года домашний арест был продлен до 5 марта 2020 года.
На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.
По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, четыре находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК Дмитрий Николаев. В июле прошлого года следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова.
По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.