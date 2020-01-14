Фигурант дела о пытках в ярославской колонии рассказал, зачем велась видеосъемка истязаний

"Предполагаю, съемки велись для отчета руководству", - сказал Ефремов, в ответ на вопрос прокурора, зачем велась съемка процесса пыток на видеорегистратор.

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Обвиняемый по делу об избиении заключенного Евгения Макарова экс-сотрудник ярославской колонии №1 Сергей Ефремов на заседании суда предположил, что видеосъемка пыток велась для отчета руководству, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Как следует из данных допроса Сергея Ефремова, избиение заключенного Евгения Макарова происходило по указанию руководства. "По словам Ефремова, [бывший заместитель начальника ИК-1 Игит] Михайлов и [бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий] Николаев давали указание к применению физической силы к Макарову <...> "О том, что я сделал в отношении Макарова я сожалею, но это уже не исправить", - сказал прокурор Матвеев, зачитывая данные допроса Ефремова.

По словам прокурора, показания Ефремова способствовали сбору доказательной базы. Бывший заместитель начальника ИК-1 Игит Михайлов и бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев, также являются фигурантами дела об избиении заключенного Макарова и находятся под домашним арестом.

Ефремов обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения"). В ходе заседания он согласился с обвинением в свой адрес и заявил о раскаянии. Его дело было выделено в отдельное производство, он заключил досудебное соглашение со следствием.

Ефремов был арестован 25 июля 2018 года. 16 октября 2019 года Ярославский областной суд поместил его под домашний арест. В декабре прошлого года домашний арест был продлен до 5 марта 2020 года.

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, четыре находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК Дмитрий Николаев. В июле прошлого года следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.