В Забайкалье перекрыли канал поставки наркотиков в колонию

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Три жителя Краснокаменска Забайкальского края задержаны по подозрению в переброске наркотиков на территорию колонии при помощи самодельной пневматической пушки. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.

По ее словам, представители УФСИН России по Забайкальскому краю при осмотре прилегающей к исправительной колонии территории обнаружили три свертка с наркотиками, которые были подготовлены для незаконной передачи заключенным. Запрещенные вещества были изъяты, по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере").

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального отдела по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" УМВД России по Забайкальскому краю на одной из автодорог было остановлено транспортное средство, в салоне которого находился один из подозреваемых. В автомобиле обнаружено около 500 граммов вещества растительного происхождения, которое, согласно заключению эксперта, является марихуаной", - сообщила представитель МВД.

Кроме того, по адресам проживания были задержаны двое предполагаемых сообщников. "В ходе обыска изъята самодельная пневматическая пушка, с помощью которой осуществлялся переброс наркотических средств на территорию колонии", - отметила Волк.

В настоящее время фигуранты дела арестованы.