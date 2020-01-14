На российско-казахстанской границе в Оренбуржье задержали более шести тонн насвая

ОРЕНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Пограничники пресекли попытку ввоза на территорию России более шести тонн насвая. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области.

"Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в двухстороннем автомобильном пункте пропуска через государственную границу "Светлый" пресечена попытка ввоза в Российскую Федерацию более шести тонн, предположительно, некурительной табачной смеси насвай. Запрещенный к обороту на территории Российской Федерации насвай передан сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства", - сказано в сообщении.

Табачную смесь везли в грузовом автомобиле под мешками с репчатым луком, уточнили в ведомстве.