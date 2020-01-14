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Полицейские задержали подозреваемых в хищении 6,5 млн рублей из машины в Москве

Нападавшими оказались четверо приезжих из ближнего зарубежья

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Полицейские задержали четверых приезжих, подозреваемых в разбойном нападении и хищении из автомобиля сумки с 6,5 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в дежурную часть ОМВД России по району Бирюлево Восточное поступило сообщение от 31-летнего москвича. Он рассказал, что ехал по МКАД на своем автомобиле, когда на одном из участков дороги к его машине приблизились две иномарки. Один из автомобилей столкнулся с Toyota заявителя, а второй заблокировал движение.

"Из машин выбежали трое мужчин и стали угрожать предметами, похожими на топор и пистолет. Они выхватили из салона сумку с 6,5 млн рублей, после чего скрылись. В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Оренбурга, Санкт-Петербурга и Московской области сотрудники правоохранительных органов поэтапно задержали подозреваемых. Ими оказались четверо приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 28 до 33 лет", - сказала в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой", подозреваемые арестованы.

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