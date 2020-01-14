Виктора Бута вернули в спецблок строгого режима

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россиянина Виктора Бута, приговоренного к 25 годам тюремного заключения в тюрьме города Марион (штат Иллинойс), без объяснения причин перевели из зоны общего строгого режима в спецблок сверхстрогого режима, в котором он содержался первые пять лет заключения. Об этом супруга россиянина Алла Бут заявила во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"Вчера он позвонил и сказал, что его неожиданно, без объяснения причин, в четверг перевели обратно в блок строгих коммуникаций. Это там, где он находился первые пять лет. Это значит, что у него практически не будет связи, все будет жестко контролироваться, сказала она. - Он позвонил мне и маме, опять связаться мы сможем только в следующий понедельник. Каждый звонок будет длиться примерно 13 минут".

По словам россиянки, представители российского посольства в Вашингтоне находятся на связи с ней и намерены выяснить причину перевода Бута.

Она также добавила, что нынешнее место содержания россиянина практически исключает прогулки. "Это закрытое пространство, там большие проблемы с питанием, этот блок один из самых жестких. Таких [жестких] всего два в США, - пояснила она. - С чем связан перевод, мне пока неизвестно".

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.