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В Ленобласти уходящая от погони машина врезалась в жилой дом

Водитель погиб

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Водитель автомобиля Daewoo Nexia, уходя от полицейской погони, врезался в жилой дом в поселке Ропша Ломоносовского района Ленинградской области. Как сообщили журналистам во вторник в региональном УГИБДД, после этого машина загорелась, водитель погиб на месте.

"На Красносельском шоссе в поселке Ропша Ломоносовского района Ленинградской области наряд ДПС… заметил автомобиль Daewoo Nexia, который нарушал правила дорожного движения. Водитель иномарки требование сотрудников полиции об остановке не выполнил и продолжил движение в сторону города Красное село. Сотрудниками полиции было организовано преследование, водитель иномарки у дома 37 на улице Свободы не справился с управлением и совершил наезд на ограждение частного дома, после чего автомобиль выехал на участок, совершил столкновение с домом и загорелся. В результате ДТП водитель скончался на месте", - говорится в сообщении.

Инцидент, по данным УГИБДД, произошел во вторник ночью - около 02:40 мск. На месте происшествия были обнаружены документы на имя 30-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, находившегося на территории Петербурга и Ленинградской области без регистрации. По факту случившегося проводится проверка.

Теги
РоссияЛенинградская область
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