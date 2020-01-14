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СМИ: россиянин впал в кому после падения с четвертого этажа отеля на Пхукете

Полицейские во время осмотра его номера обнаружили вещество, которое, по их мнению, может быть марихуаной

БАНГКОК, 14 января. /ТАСС/. Гражданин России впал в кому после падения с четвертого этажа одного из отелей на острове Пхукет. Об этом сообщило во вторник издание The Phuket News.

По данным полиции, 23-летний Даниил Соловьев находится в тяжелом, но стабильном состоянии. "Он находится в стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии, но до сих пор не пришел в сознание", - приводит издание слова капитана полиции Нареупона Таэвлаэ.

По словам сотрудников полиции, вызов о происшествии поступил в 11:00 по местному времени (07:00 мск). Когда полицейские прибыли на место инцидента, россиянин уже был доставлен в одну из местных больниц. Спасатели подтвердили, что мужчина был без сознания, когда его обнаружили, при падении он сломал правую руку. С помощью установленной в отеле системы видеонаблюдения установлено, что в момент инцидента гражданин РФ был один в номере.

Во время осмотра помещения полицейские обнаружили вещество, которое, по их мнению, может быть марихуаной. "Вещество было отправлено в бюро судебно-медицинской экспертизы Пхукета для исследования, - отметил полицейский. - Когда мужчина полностью оправится от полученных травм, мы зададим ему вопросы".

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ТаиландРоссия
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