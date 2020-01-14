Два микроавтобуса и минивэн столкнулись на трассе в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Авария с участием трех автомобилей произошла на 181-м км подъезда к Оренбургу от трассы "М-5 Урал". Восемь человек получили травмы, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что гражданин Узбекистана, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, буксируя в жесткой сцепке автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Honda Stepwgn. Известно, что в двух автомобилях Mercedes-Benz Sprinter находились две машины Opel. В результате ДТП пострадал водитель и 7 пассажиров Honda", - говорится в сообщении. Пострадавших доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку.