Прокурор потребовал пять лет лишения свободы фигуранту дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал пять лет лишения свободы для обвиняемого по делу об избиении заключенного Евгения Макарова экс-сотрудника исправительной колонии №1 (ИК-1) Сергея Ефремова, передает корреспондент ТАСС из зала Заволжского суда Ярославля.

Дело Ефремова выделили в отдельное производство, поскольку он заключил досудебное соглашение со следствием. Ефремов обвиняется по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения").

"Назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы, лишить специального звания. Взять под стражу в зале суда", - сказал представитель гособвинения. Также прокурор просит запретить работу в правоохранительных органах на три года, защита потерпевшего Макарова поддерживает обвинение.

Заволжский районный суд Ярославля арестовал Ефремова 25 июля 2018 года. 16 октября 2019 года Ярославский областной суд поместил его под домашний арест. В декабре прошлого года домашний арест был продлен до 5 марта 2020 года.

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии №1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всех обвиняют в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, 4 находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК Дмитрий Николаев. В июле прошлого года следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова. По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.