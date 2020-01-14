В Крыму полиция изъяла почти 3 кг синтетических наркотиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Полиция в Крыму изъяла около 3 кг синтетических наркотиков. Подозреваемого, который сбывал их через интернет в Симферопольском районе и в Севастополе, задержали. Об этом сообщается во вторник на сайте МВД по региону.

"Общая масса изъятых наркотических средств и психотропных веществ приближается к трем килограммам, что, согласно действующему законодательству, составляет особо крупный размер. Таким образом, благодаря усилиям полицейских, во дворы и на улицы не попало несколько тысяч средне-разовых доз высокотоксичных синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22-летний задержанный, нигде официально не работающий мужчина, который временно проживает на территории Крыма, уже дал признательные показания, сообщив, что согласился на криминальный заработок, предложенный ему неизвестными людьми через интернет.

Стражи порядка установили, что в нескольких городах Республики Крым осуществлялся сбыт синтетических наркотиков через сеть тайников. Контакт покупателя и продавца всегда происходил только дистанционно через электронные системы коммуникации.

Задержание злоумышленника производилось с поличным в лесополосе недалеко от автотрассы в Симферопольском районе в момент закладки в тайники очередных свертков с запрещенными веществами. В ходе проведения обыска по месту временного проживания молодого человека в городе Севастополе, оперативники обнаружили и изъяли несколько полиэтиленовых пакетов с порошкообразными и кристаллическими веществами. Согласно результатам лабораторного исследования, изъятые смеси содержат наркотическое средство, которое является производным N-метилэфедрона, а также матамфетамин и мефедрон.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в особо крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом.