Уголовное дело возбудили после пожара на НПЗ в Коми

"По факту пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

СЫКТЫВКАР, 14 января. /ТАСС/. Следователи в Коми возбудили уголовное дело по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в городе Ухте Республики Коми, который произошел 9 января. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 9 января на территории предприятия "вследствие нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов в емкости узла ввода присадок произошло возгорание нефтепродуктов". В результате работник организации 1974 года рождения получил тяжкий вред здоровью. Ущерб предприятию оценен порядка 12 млн рублей.

На данный момент решаются вопросы, связанные с назначением комплекса необходимых судебных экспертиз. Изъята и изучается документация, имеющая значение для дела, допрашиваются лица из числа руководства и сотрудников предприятия, сообщили в следственном управлении.

Пожар на НПЗ произошел 9 января, площадь возгорания составила 1000 кв. м, затем ее удалось снизить до 700 кв. м. В процессе тушения произошла разгерметизация девяти емкостей с топливом, сгорело около 500 куб. м нефтепродуктов. С завода были эвакуированы несколько десятков человек, а также превентивно эвакуирован торговый центр, находящийся рядом с предприятием. Пожарным удалось не допустить возгорания и взрыва 64 железнодорожных цистерн с нефтепродуктами, которые находились на промышленной площадке.

"Лукойл-Ухтанефтепереработка" - крупное предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе, старейший в отрасли нефтеперерабатывающий завод, основанный в 1933 году. Является стопроцентной дочерней структурой компании "Лукойл".