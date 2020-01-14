Пассажирка поезда Симферополь - Москва бросила свою 9-месячную дочь на лестницу в вагоне

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции сняли с поезда Симферополь - Москва женщину, которая бросила свою девятимесячную дочь на лестницу между этажами вагона. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь управления на транспорте МВД России по ЮФО Светлана Кумалагова.

Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 января в поезде, в котором 36-летняя жительница Воронежа ехала со своим сожителем, а также с семилетней и девятимесячной дочерьми. Пассажирка, находясь в нетрезвом состоянии, взяла на руки младшую дочь, вынесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона. Произошедшее попало на камеры наблюдения.

На следующей станции семью сняли с поезда и доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская. Младшую из девочек поместили в центральную районную больницу, а старшую - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

"Инспекторы по делам несовершеннолетних, проведя с женщиной и ее сожителем профилактическую беседу, составили в отношении нее административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - рассказала Кумалагова.