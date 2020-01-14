Французское бюро расследований не получало от Ирана уведомлений об отправке черных ящиков

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) опровергло информацию об отправке черных ящиков сбитого в Иране украинского Boeing 737. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС во вторник в пресс-службе организации.

"Нет, нам подобных уведомлений от иранской стороны пока не поступало, и мы не подтверждаем данную информацию", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что пока в бюро придерживаются озвученного ранее плана, согласно которому технические работы по расшифровке бортовых самописцев сбитого Boeing будут вестись на территории Украины.

Ранее официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили сообщил, что бортовые самописцы сбитого по ошибке в Тегеране украинского самолета будут отправлены во Францию.

11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации подтвердило участие в технической работе по расшифровке бортовых самописцев сбитого Boeing. При это отмечалось, что их расшифровка будет вестись на территории Украины.