В Петербурге полиция после стрельбы задержала угонщика люксового внедорожника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Автоугонщик люксового внедорожника задержан во вторник утром сотрудниками полиции в Пушкинском районе Петербурга после погони и стрельбы. Как сообщили журналистам в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, в салоне внедорожника было обнаружено спецоборудование для угона автомобилей.

"Наряд ОГИБДД ОМВД России по Пушкинскому району Санкт-Петербурга заметил автомобиль Range Rover, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Сотрудниками полиции была предпринята попытка остановить иномарку, водитель требования сотрудников полиции проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться. Было организовано преследование, один из полицейских применил табельное оружие, сделав один предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам преследуемого транспортного средства", - сказано в распространенном ГУ МВД сообщении.

Далее, по данным полиции, иномарка, продолжая уходить от погони, врезалась в припаркованный автомобиль, после чего нарушитель попытался скрыться в лесополосе, но был задержан.

"У полиции есть основания полагать, что злоумышленник является "профессиональным" автовором. При осмотре брошенной иномарки были выявлены признаки угона, в салоне обнаружены так называемая "глушилка" и прибор для безключевого запуска. Установлено, что автомобиль был угнан из Московского района Санкт-Петербурга", - добавили в ГУ МВД.

Мужчину доставили в полицию для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.