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Жительница Ленинградской области заявила о краже копии картины Ренуара

Полотно, по словам потерпевшей, оценивается в 100 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Жительница Приозерского района Ленинградской области сообщила в полицию о пропаже из ее дома копии картины Ренуара "Портрет актрисы". Об этом во вторник сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

По данным ведомства, заявление 60-летняя женщина написала в понедельник. "В период времени с 11 ноября по 30 декабря 2019 года неустановленное лицо совершило тайное хищение картины со стены из дома на улице Хлебная. Картина - работа художника Пьера Огюста Ренуара "Портрет актрисы", копия, размер 35 на 20 см, изображена женщина в зеленом платье, конца XIX - начала XX века, стоимостью 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"), ведется поиск преступника. В ведомстве по запросу ТАСС не уточнили, является ли копия картины авторской или написана другим художником.

Пьер Огюст Ренуар (1841-1919) - французский импрессионист. Его картины представлены в ведущих музеях мира. В собрании Государственного Эрмитажа - 21 картина Ренуара, представлены все жанры и все периоды его творчества.

В их число входит и "Портрет актрисы Жанны Самари" (1878), демонстрировавшийся на официальном Парижском салоне. В Эрмитаже хранится самая известная версия портрета, всего же Ренуар написал пять портретов французской актрисы. Вариант портрета, на котором Самари изображена в зеленом платье, был написан в 1877 году, оригинал хранится в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

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РоссияЛенинградская область
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