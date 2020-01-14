Вокалист Animal Джаz попал в аварию под Ульяновском

УЛЬЯНОВСК, 14 января. /ТАСС/. Вокалист петербургской рок-группы Animal Джаz Александр Красовицкий попал в ДТП в Ульяновской области. Об этом сообщил певец на своей странице в Instagram.

"Если ты забыл, что надо жить каждый день, как последний, тебе напомнят. Прощай, енот и привет жизнь", - написал он.

Рядом с комментарием Красовицкий разместил фото поврежденного автомобиля, добавив в описание местоположение - Сурское, Ульяновская область. После комментария вокалист написал постскриптум, в котором отметил, что его тур продолжается и авария на него не повлияла.

В пресс-службе управления МВД по региону ТАСС рассказали, что ДТП с участием легкового автомобиля произошло 13 января. "Водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение. В результате аварии никто не пострадал", - отметил собеседник агентства, не уточнив личности водителя и пассажиров.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что, по предварительной информации, за рулем автомобиля находился коллега вокалиста - Александр Заранкин. В Ульяновской области 13 января был сильный снегопад.