В Тверской области школьник ранил одноклассника ножом во время ссоры

ТАСС, 14 января. Сотрудники полиции начали проверку после того, как учащийся школы поселка Редкино (Тверская область) ранил одноклассника ножом во время конфликта. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы УМВД по Тверской области Мария Шабанова.

"Между двумя 15-летними мальчиками произошел конфликт, они обозвали друг друга. После этого один подросток перочинным ножом задел другого, ранение не проникающее. Пострадавший ребенок госпитализирован", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что конфликт произошел на территории школы, участники конфликта учатся в коррекционном классе.

"Сотрудники полиции проводят проверку, они обратятся в суд с ходатайством на помещение подростка в специальное учреждение - воспитательное учреждение закрытого типа", - добавила Шабанова.

По ее словам, напавший на одноклассника подросток ранее уже находился в таком учреждении в течение года.