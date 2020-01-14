Кировская прокуратура просит 13 лет колонии для матери умершей в запертой квартире девочки

КИРОВ, 14 января. /ТАСС/. Представитель гособвинения потребовал 13 лет и 3 месяца лишения свободы для обвиняемой Марии Пленкиной, чью трехлетнюю дочь нашли мертвой в запертой квартире в Кирове, после того как она пробыла там одна несколько дней без еды и воды. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

20 февраля 2019 года бабушка нашла тело ребенка в квартире. Мать оставила дочь одну дома на неделю без еды и воды. По данным следствия, мать девочки говорила о намерении отдать ребенка в социальное учреждение. При этом она заявила следователям, что не желала смерти ребенка, когда уходила из дома. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", комиссия экспертов признала Пленкину вменяемой.

"Гособвинитель ориентировал суд на 13 лет и 3 месяца лишения свободы со штрафом в размере 7 тыс. рублей и ограничением свободы на полтора года. В начале судебного заседания Пленкина [частично] признала вину, пояснив, что оставила [девочку дома одну на несколько дней без достаточного количества еды и без воды], но не желала ей смерти. Гособвинитель частично изменил обвинение, заменив "прямой" умысел на "косвенный", - сообщили в пресс-службе.

Приговор Марии Пленкиной вынесут в Кировском областном суде 17 января.