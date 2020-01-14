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СМИ: во Франции начался процесс над подозреваемым в педофилии священником

Подсудимый Бернар Прейна на слушаниях заявил, что чувствует вину и надеется на скорейшее завершение судебного процесса

ТАСС, 14 января. Судебное заседание по делу обвиняемого в педофилии священника Бернара Прейна началось во вторник в суде Лиона. Об этом сообщил телеканал France-3.

Заседание должно было состояться еще в понедельник, однако было перенесено на сутки из-за забастовки адвокатов против пенсионной реформы во Франции. На слушаниях подсудимый заявил, что "узнал о страданиях истцов" на этапе расследования и "чувствует вину перед ними". Прейна также выразил надежду на то, что судебный процесс завершится "как можно скорее".

В июле прошлого года лионская епархия лишила Прейна духовного сана. По сведениям агентства France-Presse, 74-летнему подсудимому может грозить до 10 лет тюремного заключения.

Прейна обвиняется в совершении в период 1980-1990-х годов действий сексуального характера в отношении нескольких десятков несовершеннолетних - скаутов, священником ассоциации которых он был в Лионе. Дело вызвало необычайно широкий резонанс во Франции и привело к открытию другого расследования по подозрению в сокрытии фактов педофилии в епархии Лиона. По этому делу местный суд вынес решение в отношении одного из самых влиятельных кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена. Он был приговорен к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и за невоспрепятствование противоправным действиям.

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Франция
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