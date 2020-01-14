В мордовской колонии произошла драка с участием экс-полковника Захарченко

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Управление ФСИН по Республике Мордовия передало в следственные органы материалы по факту драки в колонии с участием бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСИН, 9 января между двумя осужденными в ИК-5 в Зубово-Полянском районе на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку. "В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники колонии пресекли драку в соответствии с требованиями должностных инструкций и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. По данному факту проводится проверка. "Материалы в порядке статей 144-145 УПК РФ переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметили в УФСИН.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.