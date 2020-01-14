В Петербурге суд назначил условный срок мужчине, стрелявшему из автомата из окна машины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Московский районный суд Петербурга признал виновным в хулиганстве Мансура Абдылхаисиева, который осенью прошлого года устроил стрельбу на Московском проспекте. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, Абдылхаисиева приговорили условно к одному году лишения свободы.

Свою вину фигурант полностью признал. В ноябре прошлого года его заключили под стражу.

"Московский районный суд огласил приговор в отношении Мансура Абдылхаисиева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Абдылхаисиев освобожден в зале суда", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Ролик со стрельбой из окна Lada Priora из оружия, внешне напоминающего автомат Калашникова, появился в социальных сетях в ноябре прошлого года. На ролике видно, как черная машина с табличкой с надписью Mansur вместо номеров едет по Московскому проспекту, а затем водитель открывает огонь из окна.

Суд установил, что Абдылхаисиев при свидетелях произвел не менее трех выстрелов в воздух из предмета, конструктивно похожего на автомат Калашникова. Тем самым он грубо нарушил общественный порядок. Ранее управление МВД по городу и области распространило видео, на котором молодой человек приносит извинения жителям города, которым он "помешал" своими действиями.