Суд в Москве 20 января рассмотрит дело Бочкаревой, задержанной за хранение кокаина

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы 20 января приступит к рассмотрению материалов дела в отношении актрисы театра и кино Натальи Бочкаревой, задержанной с кокаином. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

"Судебное заседание назначено на 14:30 мск 20 января", - сказала представитель суда.

Следствие просит суд прекратить уголовное преследование и оштрафовать актрису. Как пояснили в пресс-службе суда, либо суд согласится с постановлением органов дознания о прекращении уголовного дела и назначит Бочкаревой штраф, либо откажет и вернет материалы следствию для составления обвинительного заключения. Если суд примет решение о назначении Бочкаревой штрафа, она будет освобождена от уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что Бочкарева еще на стадии следствия сама заявила ходатайство о прекращении дела и назначении ей судебного штрафа. И следствие с ним согласилось, потому что актриса ранее не судима, вину признала, полностью раскаялась, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести.

28 сентября прошлого года сотрудники ГИБДД в рамках полицейского мероприятия на Стромынке остановили для проверки автомашину Cadillac под управлением 39-летней Бочкаревой, которая при общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. При проверке документов у актрисы сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя, в связи с чем в присутствии понятых ей было предложено пройти медицинское освидетельствование, от которого она отказалась.

В ходе досмотра у актрисы был обнаружен пакет с 0,69 грамма кокаина. В отношении Бочкаревой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"), которая предусматривает наказание от 40 тыс. рублей штрафа до трех лет лишения свободы.

Бочкарева находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ранее она отрицала факт обнаружения у нее наркотика и называла все происходящее шуткой. За отказ от прохождения медицинского освидетельствования Бочкарева была лишена на один год и восемь месяцев водительских прав и оштрафована на 30 тыс. рублей. Решение суда актриса обжаловать не стала.