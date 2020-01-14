В Кизляре госпитализировали трех человек с подозрением на отравление водопроводной водой

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Трех человек госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции в дагестанском городе Кизляре. По предварительной информации, источником отравления стала некипяченая водопроводная вода, сообщили во вторник ТАСС в мэрии Кизляра.

"Три человека госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию в Кизлярскую городскую больницу. Их состояние - средней степени тяжести", - сказала представитель мэрии.

По информации Минздрава Дагестана, причиной отравления могла стать водопроводная вода. "Установлено, что все заболевшие употребляли некипяченую водопроводную воду", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Дагестана. Уточняется, что у всех пациентов наблюдаются тошнота, рвота, боли в животе, повышение температуры.

Сейчас в кизлярской больнице организована работа инфекционного штаба. "Начато проведение противоэпидемических мероприятий, медицинское наблюдение за контактными лицами, ведутся подворные обходы и эпидемиологическое расследование. Подача воды с одной из насосных станций города, где уже установлено несоответствие качества воды санитарным нормам, приостановлено", - отметили в пресс-службе правительства региона.

По информации Минздрава республики, в Кизляре создано 16 врачебно-фельдшерских бригад для подворовых обходов, а также две бригады неотложной помощи.