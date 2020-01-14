СК добивается согласия Грузии на привлечение к ответственности заказчика убийства Шишкиной

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. СК направил в Генпрокуратуру документы для получения согласия Грузии на привлечение к ответственности хакера Ярослава Сумбаева по уголовному делу об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Согласно действующему законодательству, мы должны получить согласие Грузии и на привлечение Сумбаева к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной, поэтому Следственный комитет направил необходимые документы в Генеральную прокуратуру РФ для его получения", - сказал он в интервью "Российской газете".

Сумбаев связан с громким убийством следователя Евгении Шишкиной. По данным Интерпола, его и еще 28 человек в РФ обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 млн рублей в 2013-2014 годах. Именно это дело в числе прочих расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское в Московской области. Сумбаев экстрадирован из Грузии и арестован до 24 марта.

"Следствие полагает, что мотивом убийства стала месть Сумбаева за уголовное преследование", - сказал глава СК. Всего по делу проведено более 1,5 тыс. следственных действий. По словам Бастрыкина, сейчас расследование завершено, двое исполнителей убийства знакомятся с материалами дела. Соучастнику Сумбаева Ивану Кочеткову заочно предъявлено обвинение в умышленном уничтожении автомобиля Шишкиной, угрозах убийством и посягательстве на жизнь следователя, он объявлен в розыск.

В марте 2019 года в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, и 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ.