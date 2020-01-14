{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК добивается согласия Грузии на привлечение к ответственности заказчика убийства Шишкиной

Речь идет о хакере Ярославе Сумбаеве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. СК направил в Генпрокуратуру документы для получения согласия Грузии на привлечение к ответственности хакера Ярослава Сумбаева по уголовному делу об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

На эту тему

"Согласно действующему законодательству, мы должны получить согласие Грузии и на привлечение Сумбаева к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной, поэтому Следственный комитет направил необходимые документы в Генеральную прокуратуру РФ для его получения", - сказал он в интервью "Российской газете".

Сумбаев связан с громким убийством следователя Евгении Шишкиной. По данным Интерпола, его и еще 28 человек в РФ обвинили в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 млн рублей в 2013-2014 годах. Именно это дело в числе прочих расследовала Шишкина, которую убили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское в Московской области. Сумбаев экстрадирован из Грузии и арестован до 24 марта.

"Следствие полагает, что мотивом убийства стала месть Сумбаева за уголовное преследование", - сказал глава СК. Всего по делу проведено более 1,5 тыс. следственных действий. По словам Бастрыкина, сейчас расследование завершено, двое исполнителей убийства знакомятся с материалами дела. Соучастнику Сумбаева Ивану Кочеткову заочно предъявлено обвинение в умышленном уничтожении автомобиля Шишкиной, угрозах убийством и посягательстве на жизнь следователя, он объявлен в розыск.

В марте 2019 года в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении убийства были задержаны Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, и 17-летний житель Санкт-Петербурга. Им предъявлено обвинение по ст. 295 ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия") УК РФ.

Теги
ГрузияРоссия
Реклама на ТАСС
В Тольятти после обстрела автобусов из пневматического оружия возбудили дело
В одном из автобусов нашли металлический шарик диаметром около 16 мм
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС