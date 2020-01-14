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В Тольятти после обстрела автобусов из пневматического оружия возбудили дело

В одном из автобусов нашли металлический шарик диаметром около 16 мм

САМАРА, 14 января. /ТАСС/. В Тольятти возбудили уголовное дело по статье "Вандализм" после обнаружения на шести автобусах повреждений, которые могли быть получены из-за обстрела из пневматического оружия. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

"10 и 13 января текущего года в отделы полиции поступили сообщения от водителей пассажирских автобусов марки ЛиАЗ с просьбой зафиксировать повреждения по одному стеклу на шести застрахованных транспортных средствах", - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили на окнах автобусов круглые сквозные отверстия, из одного автобуса изъяли металлический шарик диаметром порядка 16 мм. Как пояснили водители, управляя автобусами, в которых не было пассажиров, они слышали звон стекла. Ранее в социальных сетях появлялась информация, что в автобусы стреляли из пневматического оружия.

Полицейские в настоящее время устанавливают, были ли на маршрутах движения автобусов камеры видеонаблюдения, а также просят откликнуться водителей с видеорегистраторами, которые могли зафиксировать инциденты.

Теги
РоссияСамарская область
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