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На Кубани возбудили дело о взятке на замначальника районного отдела полиции

Ее задержали с поличным при получении 800 тыс. рублей

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по статье о покушении на получение взятки в размере 800 тыс. рублей в отношении заместителя начальника отдела полиции по Крымскому району, сотрудники краевого УФСБ задержали с поличным ее подчиненного, которому она поручила получить деньги под видом документов. Об этом журналистам во вторник сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по Крымскому району - начальника следственного отдела. Она подозревается в покушении на получение взятки с использованием своего служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Опасаясь быть изобличенной в совершении преступления, она обратилась к своему подчиненному с просьбой встретиться с мужчиной и получить от него "документы", следователь встретился с заявителем и получил от последнего деньги в сумме 800 тыс. рублей, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ее подчиненные расследовали в отношении мужчины дело о крупной краже чужого имущества, заместитель начальника районного отдела полиции пообещала фигуранту за деньги переквалифицировать его деяния на более мягкие и в последующем закрыть дело. После того, как договоренности о получении денег были достигнуты, она отказалась согласовывать обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, дав указание своим подчиненным прекратить дело.

"В настоящее время указанный сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. Также в ГУ МВД России по Краснодарскому краю по данному поводу проводится проверка, по результатам которой будет принято решении в соответствии с действующим законодательством", - добавили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Теги
РоссияКраснодарский край
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