СМИ: истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Истребитель ВВС Египта потерпел во вторник крушение во время тренировочного полета. Пилот погиб. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи, передает новостной портал Al Youm As Sabi.

"В ходе учебного полета разбился самолет ВВС, пилот погиб", - сказал он. Причины произошедшего выясняются. Тип самолета не указывается.

Это уже не первое крушение военных самолетов в ходе выполнения тренировочных полетов. В ноябре 2018 года в Египте упал истребитель МиГ-29М, пилот катапультировался. В декабря прошлого года разбился еще один истребитель, совершавший тренировочный полет, пилот остался жив. В обоих случаях армия заявила, что причиной аварии стала техническая неисправность.