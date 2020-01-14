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СМИ: истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета

По данным представителя египетских вооруженных сил, пилот погиб
Описание
© EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM, архив

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Истребитель ВВС Египта потерпел во вторник крушение во время тренировочного полета. Пилот погиб. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Тамер ар-Рифаи, передает новостной портал Al Youm As Sabi.

"В ходе учебного полета разбился самолет ВВС, пилот погиб", - сказал он. Причины произошедшего выясняются. Тип самолета не указывается.

Это уже не первое крушение военных самолетов в ходе выполнения тренировочных полетов. В ноябре 2018 года в Египте упал истребитель МиГ-29М, пилот катапультировался. В декабря прошлого года разбился еще один истребитель, совершавший тренировочный полет, пилот остался жив. В обоих случаях армия заявила, что причиной аварии стала техническая неисправность.

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Египет
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