Мосгорсуд отпустил из СИЗО главу Всероссийского общества глухих, обвиняемого в растрате

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест президенту Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерию Рухледеву, обвиняемому в многомиллионных растратах в организации. Таким образом была отклонена просьба следствия, сообщили ТАСС в пресс-службе суда во вторник.

"Суд изменил Рухледеву меру пресечения на домашний арест", - сказал собеседник агентства. По его словам, обвиняемый был освобожден в зале суда. Срок домашнего ареста установлен до 17 апреля.

25 мая 2018 года Тверской суд Москвы отправил Рухледева под домашний арест. Он обвиняется в растрате денег организации, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Однако в конце марта 2019 года суд изменил ему меру пресечения и отправил в СИЗО. Вину он не признает.

Рухледев стал президентом организации в 2003 году. Кроме того, он является членом совета при президенте РФ по делам инвалидов.

Другие фигуранты

В рамках этого же дела были арестованы частично признавшие вину бывший главный юрист ВОГ Евгений Новосельцев (в отношении него суд во вторник также отказался продлевать арест) и начальник управления финансов ВОГ Татьяна Зембатова, которой во вторник Мосгорсуд по просьбе следствия смягчил меру пресечения на домашний арест.

В рамках расследуемого дела ранее был также арестован начальник управления социальной политики и реабилитации организации Максим Ларионов, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено в январе 2018 года. По версии следствия, фигуранты растратили более 300 млн рублей, принадлежащих Всероссийскому обществу глухих.

Кроме того, еще одна фигурантка дела Ирина Руденко, которая раскаялась в содеянном, была признана виновной в совершении двух эпизодов растраты в организации на общую сумму около 330 млн рублей, ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. По данным следствия, преступления были совершены в период с 2011 по 2014 год. Согласно приговору, Руденко "создавала и приискивала подконтрольные юридические лица в качестве фиктивных контрагентов ОООИ ВОГ и его дочерних организаций и управляла их банковскими счетами, предпринимала действия к обналичиванию денежных средств, добытых в результате хищений, принимала меры к сокрытию преступлений". Гособвинение сочло чрезмерно мягким наказание для Руденко и обжаловало его в Мосгорсуде, который отменил приговор, но вместе с тем вернул дело генпрокурору для устранения препятствий при рассмотрении по существу в суде первой инстанции.

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