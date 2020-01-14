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После прорыва нефтепровода на месторождении под Оренбургом возбудили дело

Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе на месте аварии превышена в шесть раз

ОРЕНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после прорыва трубопровода на месторождении под Оренбургом, где произошел выброс сероводорода с превышением предельно допустимой концентрации ядовитого газа в воздухе в шесть раз. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области.

"По факту прорыва нефтепровода проводилась проверка с участием всех заинтересованных ведомств. По результатам проверки полицией возбуждено уголовное дело по части первой статьи 251 УК РФ ("Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха"). Ход расследования контролирует прокуратура города Оренбурга", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Оренбургской области ТАСС в день инцидента сообщили, что обращений в медицинские учреждения по факту отравления сероводородом не было. Несколько местных СМИ позже распространили информацию о двух пострадавших после выброса сероводорода. В пресс-службе министерства здравоохранения региона эти данные ТАСС не подтвердили. "Двое детей обратились в медицинские учреждения Оренбурга с жалобами на головокружение и тошноту, их обследовали, диагноз "отравление" не подтвердился, их сразу же отпустили домой", - уточнили в ведомстве.

Разгерметизация трубопровода произошла в понедельник на нефтегазоконденсатном месторождении в Оренбургском районе. По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, ПДК сероводорода в воздухе на месте аварии превышена в шесть раз.

"При поступлении информации о выбросе сероводорода специалисты министерства совместно с инженерами-лаборантами ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" незамедлительно выехали в район аварийной ситуации. В результате отбора проб атмосферного воздуха вдоль трассы Оренбург - Беляевка в районе 30-го км между поселками Чкалов и Самородово зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 1,8 раза. Информация направлена в адрес Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора для принятия мер в рамках закрепленных полномочий", - уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Объект, где произошла разгерметизация, принадлежит компании "Газпромнефть Оренбург". Предприятие во вторник ликвидировало последствия разгерметизации трубопровода. Отходы вывезены на специализированный полигон для утилизации.

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