В Псковской области возбудили дело после заражения овец оспой

ПСКОВ, 14 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после заражения оспой овец в одном из крупных частных хозяйств Пушкиногорского района Псковской области. На момент вспышки вируса там содержались более 1 тыс. голов скота. Об этом сообщили во вторник ТАСС представители комитета по ветеринарии региона.

За последний месяц на территории двух районов Псковской области впервые выявили очаги заболевания оспой овец, в связи с чем в этих муниципалитетах введен карантин. В декабре 2019 года в одном из хозяйств в Пушкиногорском районе, где содержатся около 1 тыс. голов скота, было уничтожено 74 больных животных. В начале января 2020 года вспышка оспы была зафиксирована в Порховском районе - заболевание обнаружили в хозяйстве, где насчитывается более 2,1 тыс. голов скота, почти 40 животных уничтожены.

"По статье 249 УК РФ ["Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений"] возбуждено уголовное дело по факту заражения оспой овец в Пушкиногорском районе. Сегодня была у следователя, давала показания. [Правоохранительные органы] будут выяснять, откуда был осуществлен ввоз [зараженных животных]", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на территории Пушкиногорского района проводится дезинфекция, после которой карантин планируется снять. "В Пушкиногорском районе прошла вторая дезинфекция всей территории, всех животноводческих помещений. Сейчас там есть трудность - там [у фермерского хозяйства, в котором произошла вспышка вируса] зерно россыпью лежит, поэтому мы все в мешки упакуем и запретим без термообработки куда-либо вывозить, чтобы нам было лучше осуществлять контроль. Потом проведем третью дезинфекцию и снимем карантин", - уточнила собеседница агентства.

Оспа овец и коз - инфекционное заболевание вирусного происхождения. У заболевших животных поднимается температура и появляется сыпь. Приводит к потере продуктивности и гибели скота. В связи со вспышкой заболевания во всех хозяйствах региона будет проведена масштабная вакцинация скота.