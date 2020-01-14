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На Кубани сотрудница филиала Сбербанка похитила данные клиентов

Женщина планировала продать полученную информацию третьим лицам, сейчас выясняется, были ли у нее сообщники

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю выявили факт хищения персональных данных клиентов менеджером по продажам Краснодарского отделения ПАО "Сбербанк", возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом управлении УФСБ России журналистам во вторник.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно со службой безопасности банка установили, что менеджер по продажам Краснодарского отделения ПАО "Сбербанк" с помощью специального программного обеспечения незаконно получила сведения о клиентах, составляющие банковскую тайну, без согласия их владельцев. Женщина планировала продать данные третьим лицам. "ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну")", - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас уточняется, были ли у нее сообщники и не совершены ли ей иные противоправные действия.

"Сотрудница была уволена. Банку и клиентам ущерб не был нанесен", - уточнили ТАСС в пресс-службе Краснодарского отделения ПАО "Сбербанк".

В новость внесены изменения (20:08 мск) - добавлен комментарий банка после третьего абзаца.

Теги
РоссияКраснодарский край
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